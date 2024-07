Polícia apreende drogas e celulares na Penitenciária de Osório

A Polícia Civil (PC), por meio do Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagou na terça-feira (2), uma Operação na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Com auxílio dos agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma das galerias do presídio. Ao todo, foi apreendido aproximadamente um quilo de entorpecentes, diversos celulares e uma quantia em dinheiro.

Conforme a Polícia, a Operação tem como alvo um detento da PMEO. O preso seria o líder de um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas no Litoral Norte. A PC informou que o indivíduo é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no bairro Guará, em Xangri-lá.

No último dia 25 de junho, um homem de 20 anos de idade foi encontrado morto com ferimentos à tiros, junto a uma motocicleta na ERS-407. A vítima, que não teve a identidade divulgada, possuía diversos antecedentes. A suspeita é que a morte esteja relacionada com a disputa de tráfico.

Durante o trabalho de Perícia, indivíduos armados se aproximaram e atiraram contra os Policiais Militares (PMs) que, felizmente, não se feriram. Os homens acabaram fugindo e seguem sendo procurados. A Polícia acredita que eles estariam envolvidos no homicídio. O caso foi registrado na Delegacia e a Polícia Civil (PC) e segue sendo investigado.