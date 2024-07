Operação fiscaliza ligações irregulares na rede de esgoto

As equipes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) têm intensificado as ações de fiscalização nas redes de esgoto sanitário (cloacal). O trabalho está sendo em diferentes municípios do Litoral Norte e tem objetivo de identificar possíveis irregularidades.

Depois de passar por Torres, Tramandaí e Xangri-lá, na próxima semana, a Corsan chegará a Capão da Canoa, onde será feita vistoria em imóveis comerciais e residenciais da região central da cidade. Além de tentarem identificar ligações irregulares de água pluvial à rede coletora cloacal, os agentes também irão fiscalizar o lançamento de gordura na rede e a conexão indevida à rede inoperante.

A inspeção ocorre por meio da verificação dos poços de visitas e das caixas de inspeção (aberturas em calçadas que dão acesso às tubulações). A fumaça não tóxica é aplicada nas entradas das tubulações, que aponta os locais onde existem essas conexões. No caso de serem encontradas irregularidades, o proprietário do imóvel é notificado e orientado a providenciar a drenagem adequada da água da chuva.

DANOS

De acordo com a Corsan, as redes de esgoto devem receber apenas os dejetos domésticos. “Misturar a elas o escoamento da água de chuvas causa sobrecarga e problemas como mau cheiro, retorno do esgoto para os imóveis, rompimento de rede e prejuízos ao meio ambiente. Além da conexão direta de água de chuvas ao sistema de esgoto, outros maus hábitos, como o descarte indevido de lixo e despejo de óleo nas redes de esgotamento sanitário, potencializam os danos”, ressalta a Companhia. A seguir, veja algumas dicas de como utilizar o sistema de esgoto doméstico corretamente: