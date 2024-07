ATENDIMENTO – A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação estará nesta sexta-feira (5), realizando atendimento aos moradores do bairro Laranjeiras. Entre os serviços disponíveis será realizado cadastramento no CadÚnico, Bolsa Família, etc, assim como outros benefícios oferecidos pela Pasta. A ação acontece das 9h às 17h, na sede do Núcleo de Arte e Cultura (Nuac) – Antiga Escola Dezesseis de Dezembro.