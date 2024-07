Município do Litoral terá rua coberta

As ruas cobertas estão se tornando um grande ponto para atrair turistas, basta citar a mais famosa do RS, localizada na cidade de Gramado. A cidade da Serra, por sinal, tem sido expiração para que outros municípios invistam nesse tipo de estrutura. E parece que essa onda, aos poucos vem chegando ao Litoral Norte gaúcho.

Em 11 de abril do ano passado, Balneário Pinhal inaugurou a primeira rua coberta da região, localizada no Largo do Osso da Baleia. A obra de 752 metros quadrados (m2) custou pouco mais de R$ 813,5 mil, sendo parte do dinheiro destinado pelo Governo do Estado, por meio do Programa Avançar Rio Grande.

Quase um ano depois, em 27 março de 2024, foi inaugurada a rua coberta de Santo Antônio da Patrulha. A estrutura de 20 metros de extensão foi construída na Rua Caldas Júnior, ao lado da Praça Nossa Senhora da Boa Viagem, na região central de SAP. A obra também foi realizada com repasse do Governo gaúcho, só que por meio da Consulta Popular.

Rua coberta de Santo Antônio da Patrulha foi inaugurada em março deste ano. – FOTO: PMSAP

NOVA RUA COBERTA

Imbé será a terceira cidade do Litoral Norte gaúcho que passará a ter uma rua coberta. A estrutura de 4.168m² será construída na Rua Edith de Lourdes, em Santa Terezinha, local onde ficava o prédio do antigo Santa Terezinha Praia Clube. Lembrando que a área, que pertencia à Força Sindical, foi permutada pela PMI, sem custo algum ao Município, por outro terreno dentro do mesmo balneário.

Com custo estimado em R$ 300 mil (valor repassado pelo Estado, por meio do Consulta Popular), o novo espaço será adaptado para receber feiras e comercialização de produção artesanal, atendendo moradores e artistas locais, além de ampliar o potencial turístico do município. Vale ressaltar que o antigo prédio já foi derrubado e limpo pela equipe da Prefeitura Municipal de Imbé (PMI), e está pronto para receber o início das obras, que ainda não tem data definida.