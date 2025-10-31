Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis

A Arena Mito Sports, em Tramandaí, recebeu no último final de semana, uma competição de Beach Tennis. O evento esportivo em prol do Outubro Rosa e do Novembro Azul foi realizado pelo AVA Play, tendo parte dos valores arrecadados pelas inscrições destinado ao Instituto da Mama do Estado (Imama).

O torneio contou com cerca de 80 atletas de todo o Litoral Norte gaúcho divididos em cinco categorias nos naipes Feminino, Masculino e Misto. No final, foram premiadas com troféu e brindes as três melhores duplas em cada categoria. E, como é de costume, mais uma vez teve osoriense subindo no pódio.

Na Feminina B, Ciba Hussein e a parceira Charlene Scheffer (Torres) levaram a melhor sobre outras oito duplas e se sagraram campeãs. O título veio com triunfo sobre Luana Zimmer (Tramandaí) e Duda Guinarte (Taquara) pelo placar de 6 a 4. Já a Feminina C contou com 10 duplas. Jogando ao lado da parceira Caroline Krieger, a osoriense Cris Martins ficou com o vice-campeonato. Na final as duas foram derrotadas por 6 a 4 pela dupla formada por Bethina Rolim e Manuela Teixeira.

Cris ficou em 2º lugar na Feminina C.

CRÉDITOS: Divulgação