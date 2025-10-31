NOTÍCIAS CURTAS

NOTÍCIAS CURTAS

TÍTULO – A cidade de Porto Alegre recebeu no último final de semana as finais do Campeonato Sul Brasileiro BG Prime de Futebol. A competição reuniu 16 equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na decisão do Sub-10, o Internacional derrotou o Grêmio pelo placar de 3 a 0. Entre os atletas vencedores está o osoriense Miguel Pires. O atacante ajudou o Inter a se sagrar campeão invicto, tendo marcado três gols no torneio.

PÓDIOS – No sábado (25), o Ginásio do Petro Clube, em Tramandaí, recebeu as finais da Liga Litoral Norte de Voleibol na categoria Infanto. No final, o Vôlei Osório conseguiu dois pódios, sendo o terceiro lugar no Feminino e o vice-campeonato no Masculino. Os grandes campeões foram Venezia e Bueno Vôlei, respectivamente, ambas equipes de Capão da Canoa.

Equipe do Vôlei Osório ficou na segunda colocação no Infanto Masculino.
VICE – Também no sábado, a Orla de Capão da Canoa recebeu a segunda etapa da Liga de Basquete do Litoral Norte (LBLN). Novamente três times disputaram a categoria Adulta. Em formato triangular, Tytos (Capão) e Osório Bíceps Basketball (OBB) venceram os seus jogos contra o BNS (Cidreira) pelos placares de 30×20 e 40×8, respectivamente.

Já na grande final, os donos da casa levaram a melhor e venceram por 28 a 23. Com um título para cada lado, quem vencer a etapa de Cidreira ficará em 1º na fase classificatória e irá garantir a realização do Supercampeonato para sua cidade, o qual está previsto para acontecer em janeiro de 2026.

Equipe Adulta do OBB foi a vice-campeã da segunda etapa da LBLN disputada em Capão da Canoa.
