Prefeitura irá instalar câmeras em escolas

OSÓRIO – O Executivo osoriense iniciará na próxima terça-feira (04/11) o processo de licitação para a compra de 130 câmeras de reconhecimento facial e monitoramento. Os novos equipamentos serão instalados nas Escolas Municipais. O investimento será de 700 mil reais, valor destinado em 2024 por meio de emendas parlamentares do deputado federal Marcelo Van Hatten (Novo) e do ex-senador Lasier Martins (Podemos).

As câmeras vão possibilitar o controle de presença, identificação de entradas e saídas dos alunos, assim como a contagem de pessoas presentes nos colégios. O objetivo com isso é aumentar a segurança de toda comunidade escolar. É válido ressaltar que a ideia partiu de um Projeto do vereador Maicon do Prado (PDT), o qual foi aprovado no Legislativo local, sendo a Lei 7.003 de 2025 sancionada e publicada no último dia 15 de março.

CRÉDITO: Divulgação