Projetos do Litoral recebem Prêmio Boas Práticas

Entre terça (28) e quinta-feira (30), o Centro de Eventos de Nova Petrópolis (na Serra) recebeu o Smart Cities Park, evento voltado a gestores municipais. Na noite de quarta (29), ocorreu a entrega do 7º Prêmio Boas Práticas. Ele é organizado pela Federação das Associações de Municípios do Estado (Famurs) e premia projetos desenvolvidos pelas cidades em diferentes áreas.

Em 2025, mais de 400 projetos se inscreveram, sendo selecionados 54 finalistas em 18 categorias. Para isso, uma Comissão avaliou diferentes critérios, incluindo: inovação, efetividade, replicabilidade e resultados alcançados. Durante a cerimônia foram conhecidos os três primeiros colocados em cada área, sendo realizada a entrega das premiações para os vencedores.

Entre os premiados estão dois projetos do Litoral Norte gaúcho. Na área de Comunicação Social, o projeto ‘Coleta Seletiva em Movimento – A Comunicação que Tornou a Coleta Seletiva Realidade’, de Balneário Pinhal, ficou com a segunda colocação. Desenvolvido por Arielly de Mello das Chagas, Jéssica Fagundes Knack e Manoel José Ignácio Filho, o projeto tem como objetivo “fortalecer a comunicação institucional e a educação ambiental em Pinhal, promovendo a conscientização e mobilização de estudantes, famílias, comerciantes e comunidade em geral, por meio de ações inovadoras com participação ativa da comunidade, contribuindo para a implantação da coleta seletiva e consolidando práticas sustentáveis de gestão de resíduos no município”. O grande campeão na categoria foi ‘Adote Palmeira’, de Palmeira das Missões.

Já na categoria Assistência Social, o projeto de Tramandaí intitulado ‘Prevenção e enfrentamento da violência doméstica nas escolas’, ficou com o terceiro lugar. Desenvolvido por Ana Maria Silva de Oliveira e Vanessa Flores, a iniciativa “promove diálogo, acolhimento e ações de conscientização com alunos e educadores, fortalecendo a rede de proteção e cuidado com as famílias”. O vencedor foi ‘Grupo Suporte – fortalecendo vínculos e incentivando o protagonismo na comunidade’, de Novo Cabrais.

CRÉDITOS: Divulgação