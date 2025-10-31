Residência é furtada no Parque Real

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de terça-feira (28) para atender um assalto a uma residência no bairro Parque Real. Os moradores relataram aos Policiais Militares (PMs) que notaram o furto quando chegaram em casa e encontraram os móveis revirados. Foram levados um notebook, dois aparelhos celulares e dois televisores.

O caso foi registrado na Delegacia da cidade (DP) e a Polícia Civil (PC) já deu início às investigações. Vale ressaltar que, até o momento, nenhum um suspeito de envolvimento no crime foi identificado e/ou preso. A Polícia informou que irá analisar as câmeras de vigilância da região do imóvel para tentar identificar algum criminoso.