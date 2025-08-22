Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis
Entre os dias 15 e 17 de agosto, o Complecso Atlântida, em Xangri-lá, recebeu a etapa Inverno do Circuito Ava Play de Beach Tennis. A competição reuniu dezenas de atletas do Litoral Norte e outras regiões do Estado. E, como é de costume, mais uma vez teve osorienses subindo no pódio.
Na Masculina C, Tairon e Taisson Maciel levaram a melhor sobre outras quatros duplas e ficaram com o título da categoria. A conquista veio com vitória na final sobre Luiz Kitayama e Wellington Freitas pelo placar de 7 a 5.
Na Feminina C, Cris Martins e Vanessa Almeida ficaram na terceira colocação. As atletas de Osório acabaram sendo derrotadas na semifinal por Carla Kitayama e Cristiane Nunes por 6 a 1, dupla que acabou vencendo a categoria. Vale ressaltar que não houve disputa do 3º lugar, com a posição ficando com que pertence para a dupla campeã na semifinal.
Já na Feminina B, Nani, jogando ao lado de Denise Nazário, também terminou em 3º lugar. Em grupo único contra outras quatro duplas, Nani e Denise terminaram em terceiro. Com duas vitórias e duas derrotas, elas ficaram empatadas com Sheila Azevedo (Osório) e Simone Klein (Poa), levando a melhor nos critérios de desempate.
CRÉDITOS: Divulgação