Nova Estação de Tratamento está em funcionamento na região

A nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Cidreira já está em funcionamento. Com investimento de R$ 6,72 milhões, a estrutura possui capacidade para processar 15 litros de resíduos domésticos por segundo (l/seg), volume equivalente a 518 piscinas olímpicas diariamente.

A ETE opera 24 horas por dia no modo semiautomático, compreendendo 12 horas com operação assistida e as 12 horas restantes automatizadas. Ela atende aproximadamente 1,7 mil residências e estabelecimentos comerciais. Vale ressaltar que a estrutura tem capacidade para atender os 17 mil habitantes do município mais os veranistas.

A Estação de Tratamento devolve o efluente purificado à natureza por meio do sistema de bacias de infiltração e evaporação. Com isso, a Corsan/Aegea passou a descartar efluente purificado nas quatro bacias de infiltração, anteriormente utilizadas para receber o esgoto bruto. De acordo com o coordenador de Operações da Corsan em Cidreira, Leandro Mendes, atualmente, Cidreira conta com índice de 6% de coleta e processamento. A meta da Companhia é que a cidade do Litoral Norte atinja 90% até 2033, a mesma prevista no Marco Legal do Saneamento.

FUNCIONAMENTO

A solução foi projetada para processar resíduos de maneira eficiente, combinando processos de purificação físico, químico e biológico em uma estrutura compacta modular, o que proporciona ampliação gradual conforme o aumento da demanda. Em conformidade ambiental, garante que o efluente processado esteja dentro dos padrões exigidos pelas leis ambientais, contribuindo diretamente para a sustentabilidade na preservação dos recursos hídricos.

CRÉDITOS: Corsan