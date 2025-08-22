NOTÍCIAS CURTAS

FUTSAL – Teve início do último dia 08 de agosto, a Supercopa Esquadrias Portal. A competição de Futsal é realizada em Três Cachoeiras e conta com a participação de 16 equipes do Litoral Norte gaúcho, incluindo três de Osório. Na primeira fase, os times foram divididos em quatro chaves com quatro cada um, onde jogam entre si, avançando os dois melhores de cada grupo para as quartas de final.

Na primeira rodada as equipes osorienses não tiveram dificuldades para vencerem seus jogos. Pela chave B, o PSG derrotou o Anônimos (Torres) por 7 a 3. Enquanto que o Atlético Nacional aplicou 8 a 4 para cima do Navalha (Torres). Já no grupo C, o Jaguaras goleou o Superstar Soccer (Arroio do Sal) pelo placar de 6 a 0. Lembrando que as rodadas acontecem sempre às sextas-feiras, a partir das 20h, e contam com transmissão no Canal do Youtube do Sporting Stream.

PADEL – Entre os dias 15 e 17 de agosto, a cidade de Torres recebeu a Copa Arena Gaúcha de Padel. A competição reuniu dezenas de atletas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. E não é que teve atletas de Osório subindo no ponto mais alto do pódio. Na categoria Mista A, Fernando e Camila Vargas se sagraram campeões ao derrotarem Melton Ferreira e Francielle Rodrigues na grande final pelo placar de dois sets a um, com parciais de 7×6 (Tie Break), 2×6 e 10×4 (Super Tie).

FUT7 1 – No último final de semana, o complexo do HD Sports, em Porto Alegre, recebeu a Iberleague RS. A competição reuniu 48 equipes de todo o Estado, totalizando mais de 600 atletas. Representando o Litoral Norte gaúcho, o Osório Futebol Clube (FC) disputou a categoria Sub-12. Após terminar invicto a primeira fase, com três vitórias em três jogos, o time osoriense chegou até as quartas de final, onde foi derrotado pelo GBM Ijuí pelo placar de 3 a 1. Na final, o Atlético Gaúcho se sagrou campeão ao derrotar o Futuro Talento por 3 a 1.

Time Sub-12 do Osório FC caiu nas quartas de final do Iberleague RS.

FUT7 2 – Também em Porto Alegre, a equipe Sub-10 do Osório FC disputouno sábado (16), uma competição de Base realizada no Centro de Treinamento (CT) do Grêmio. Após bons jogos, o time do Litoral Norte terminou com o vice-campeonato. Depois do empate em 1 a 1 contra o Grêmio Campo Bom, na disputa dos pênaltis, o Osório acabou sendo derrotado pelo placar de 3 a 2.

Equipe Sub-10 do Osório FC ficou em 2º lugar em competição realizada no CT do Grêmio, em Porto Alegre.

VÔLEI – No último domingo (17), foram realizadas as finais Masculinas da Liga Conceitos de Vôlei. Pela Série Ouro, após duas derrotas, o Vôlei Osório acabou terminando na quarta colocação. Na decisão do título, o Venezia Adulto (Capão da Canoa) foi o grande campeão ao derrotar o Olimpia (Torres) por dois sets a zero, com parciais de 21×15 e 24×22.

CRÉDITOS: Divulgação