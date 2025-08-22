Municípios são premiados por aumento na cobertura vacinal

Municípios são premiados por aumento na cobertura vacinal

O Governo do RS entregou na quarta-feira (20), o selo Município Amigo da Vacina. A iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público gaúcho (MP-RS), visa o aumento da cobertura vacinal do Rio Grande do Sul. A cerimônia de entrega dos certificados foi realizada no auditório do MP-RS, em Porto Alegre.

Ao todo, 415 municípios foram certificados por terem atingido as metas estabelecidas em 2024 para as vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. Do total, 139 receberam o Selo Ouro (atingiram a meta nos três imunizantes), 153 o Selo Prata (atingiram a meta em dois imunizantes e 123 o Selo Bronze (atingiram a meta em apenas um imunizante).

Das 23 cidades do Litoral Norte, 15 foram contempladas, não sendo o caso de Osório, que tem registrado baixa procura por vacinação nos últimos anos. A seguir, veja lista dos contemplados na região:

SELO OURO – Arroio do Sal, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Santo Antônio da Patrulha e Três Cachoeiras.
SELO PRATA – Maquiné, Tavares, Terra de Areia e Tramandaí.
SELO BRONZE – Capão da Canoa, Caraá, Imbé, Mampituba, Torres e Xangri-lá.

CRÉDITO: Divulgação

Veículos pegam fogo durante acidente na BR-290

Veículos pegam fogo durante acidente na BR-290

Queda de telhado provoca interdição de Igreja

Queda de telhado provoca interdição de Igreja

Nova Estação de Tratamento está em funcionamento na região

Nova Estação de Tratamento está em funcionamento na região