Municípios são premiados por aumento na cobertura vacinal

O Governo do RS entregou na quarta-feira (20), o selo Município Amigo da Vacina. A iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público gaúcho (MP-RS), visa o aumento da cobertura vacinal do Rio Grande do Sul. A cerimônia de entrega dos certificados foi realizada no auditório do MP-RS, em Porto Alegre.

Ao todo, 415 municípios foram certificados por terem atingido as metas estabelecidas em 2024 para as vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. Do total, 139 receberam o Selo Ouro (atingiram a meta nos três imunizantes), 153 o Selo Prata (atingiram a meta em dois imunizantes e 123 o Selo Bronze (atingiram a meta em apenas um imunizante).

Das 23 cidades do Litoral Norte, 15 foram contempladas, não sendo o caso de Osório, que tem registrado baixa procura por vacinação nos últimos anos. A seguir, veja lista dos contemplados na região:

SELO OURO – Arroio do Sal, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Santo Antônio da Patrulha e Três Cachoeiras.

SELO PRATA – Maquiné, Tavares, Terra de Areia e Tramandaí.

SELO BRONZE – Capão da Canoa, Caraá, Imbé, Mampituba, Torres e Xangri-lá.

CRÉDITO: Divulgação