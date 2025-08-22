Homem é encontrado morto na BR-290

OSÓRIO – Um homem foi encontrado morto na manhã de terça-feira (19), no quilômetro 04 da BR-290 (Freeway). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve a identidade e a idade divulgadas, estava no canteiro central da pista. Ao que tudo indica, ela teria sido atropelada por um veículo.

O local foi isolado para realização da Perícia. Entretanto, não houve necessidade de bloqueio no trecho. Os agentes da PRF e da CCR Viasul, concessionária responsável pelos cuidados com a rodovia, sinalizaram o trecho com cones e orientaram os motoristas durante os trabalhos. O corpo da mulher foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML), onde passará por necrópsia, que identificará a causa da morte.

CRÉDITO: Divulgação