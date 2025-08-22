Osório recebe Fogo Simbólico

Osório recebe Fogo Simbólico

OSÓRIO – Na tarde de terça-feira (19), o Fogo Simbólico da Pátria chegou ao município. Na entrada da cidade, representantes da Liga da Defesa Nacional do Estado entregaram a Centelha ao ciclista Leonardo Weber (Trilha Bike). Escoltado por uma viatura e três motos da Brigada Militar (BM), Leonardo, juntamente com outros ciclistas, seguiu até a prefeitura local, onde foi recepcionado pelo vice-prefeito Ed Moraes.

A Chama foi levada até o Plenarinho da prefeitura, onde deu sequência a cerimônia. Estiveram presentes diversas autoridades civis e militares. Após as falas, o presidente da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, o sargento Mário Righi, entregou um Certificado ao Município, o qual foi recebido pelo vice-prefeito osoriense.

Finalizado o ato, o Fogo Simbólico da Pátria permanecerá no hall de entrada da prefeitura até o início da Semana da Pátria, que acontecerá no dia 1º de setembro.

Chama seguirá na prefeitura até abertura da Semana da Pátria no município.
Chama seguirá na prefeitura até abertura da Semana da Pátria no município.

SEMANA DA PÁTRIA

A abertura oficial acontecerá na Esplanada das Bandeiras, na Praça Stenzel Filho (Na Avenida Marechal Floriano, esquina com a Rua Sete de Setembro, a partir das 9h. Na ocasião, haverá o acendimento da pira, com hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional.

Já o tradicional Desfile da Pátria, será realizado no dia 06/09, um sábado, às 14h. Como de costume, ele terá início na Praça da Matriz e seguirá pela Av. Marechal Floriano. Vale ressaltar que, em caso de chuva, o desfile será transferido para o dia seguinte (07/09), iniciando a partir das 9h.

Neste ano, será homenageado Dom Pedro II. Já em âmbito estadual, a homenagem será feita ao Grêmio Náutico União (GNU). Enquanto que os homenageados do Município vão ser o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e o Rotary Internacional, pelos 100 e 120 anos de fundação, respectivamente. Além disso, também serão lembradas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Osvaldo Bastos (100 anos), Cordeiro de Farias (80 anos) e José Garibaldi (70 anos), assim como as Escolas de Educação Infantil (EMEIs) Santa Luzia (15 anos) e Metodista Nehyta Ramos (65 anos).

CRÉDITOS: PMO

Prefeitura disponibiliza oficina de Caminhada e Corrida

Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis

Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis

Homem é encontrado morto na BR-290

Homem é encontrado morto na BR-290