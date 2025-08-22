Osório recebe Fogo Simbólico

OSÓRIO – Na tarde de terça-feira (19), o Fogo Simbólico da Pátria chegou ao município. Na entrada da cidade, representantes da Liga da Defesa Nacional do Estado entregaram a Centelha ao ciclista Leonardo Weber (Trilha Bike). Escoltado por uma viatura e três motos da Brigada Militar (BM), Leonardo, juntamente com outros ciclistas, seguiu até a prefeitura local, onde foi recepcionado pelo vice-prefeito Ed Moraes.

A Chama foi levada até o Plenarinho da prefeitura, onde deu sequência a cerimônia. Estiveram presentes diversas autoridades civis e militares. Após as falas, o presidente da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, o sargento Mário Righi, entregou um Certificado ao Município, o qual foi recebido pelo vice-prefeito osoriense.

Finalizado o ato, o Fogo Simbólico da Pátria permanecerá no hall de entrada da prefeitura até o início da Semana da Pátria, que acontecerá no dia 1º de setembro.

Chama seguirá na prefeitura até abertura da Semana da Pátria no município.

SEMANA DA PÁTRIA

A abertura oficial acontecerá na Esplanada das Bandeiras, na Praça Stenzel Filho (Na Avenida Marechal Floriano, esquina com a Rua Sete de Setembro, a partir das 9h. Na ocasião, haverá o acendimento da pira, com hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional.

Já o tradicional Desfile da Pátria, será realizado no dia 06/09, um sábado, às 14h. Como de costume, ele terá início na Praça da Matriz e seguirá pela Av. Marechal Floriano. Vale ressaltar que, em caso de chuva, o desfile será transferido para o dia seguinte (07/09), iniciando a partir das 9h.

Neste ano, será homenageado Dom Pedro II. Já em âmbito estadual, a homenagem será feita ao Grêmio Náutico União (GNU). Enquanto que os homenageados do Município vão ser o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e o Rotary Internacional, pelos 100 e 120 anos de fundação, respectivamente. Além disso, também serão lembradas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Osvaldo Bastos (100 anos), Cordeiro de Farias (80 anos) e José Garibaldi (70 anos), assim como as Escolas de Educação Infantil (EMEIs) Santa Luzia (15 anos) e Metodista Nehyta Ramos (65 anos).

CRÉDITOS: PMO