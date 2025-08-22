Prefeitura disponibiliza oficina de Caminhada e Corrida

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, está oferecendo uma oficina de Caminhada e Corrida. A atividade gratuita será realizada as terças e quintas-feiras, a partir das 10h, na pista de Atletismo do Centro Esportivo Professor David Fleck (Vila Olímpica).

A oficina será comandada pelo professor Brian e aberta a todas as idades. Aos interessados, basta se dirigir ao prédio Administrativo da Vila Olímpica e efetuar a sua inscrição. Já para quem não poder comparecer nos horários disponíveis, a Assessoria de Esportes disponibilizará orientação online, por meio do Whatsapp: (51) 99643-1603.