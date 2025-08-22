Queda de telhado provoca interdição de Igreja

O teto da Igreja Santa Clara de Assis, em Tramandaí, acabou caindo. A instituição religiosa fica localizada na esquina das Ruas Santa Fé e Domingos de Moraes, no bairro São Francisco II. Ao que tudo indica, o telhado teria vindo a baixo devido ao vento de mais de 70 quilômetros por hora (km/h) que atingiu a cidade entre a noite de quarta (20) e a madrugada de quinta-feira (21).

Após o ocorrido, equipes da Defesa Civil e das Secretarias de Obras e Segurança estiveram no local para fazer uma vistoria e acabaram interditando a igreja. Conforme o vice-prefeito de Tramandaí, Claudiomir da Silva Pedro, um laudo técnico será elaborado, o qual irá identificar se há condições de reforma ou se a estrutura deverá ser demolida.

CRÉDITO: PMT