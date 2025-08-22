Veículos pegam fogo durante acidente na BR-290

Um acidente foi registrado na madrugada de quinta-feira (21), em Santo Antônio da Patrulha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão carregado de produtos eletrônicos estava estacionado no acostamento da BR-290 (Freeway), quando foi atingido na traseira por uma carreta que transportava papelão.

A colisão ocorreu por volta na meia-noite e meia no quilômetro 32 da rodovia. Com o impacto, os dois veículos começaram a pegar fogo. Os motoristas dos caminhões acabaram sofrendo ferimentos leves. Eles foram socorridos e encaminhados para receberem atendimento médico.

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados e começaram o combate ao incêndio, o qual só foi controlado no início da manhã de quinta. Os veículos ficaram completamente destruídos. Após a retirada deles e a limpeza da pista, o trecho foi liberado, voltando a funcionar normalmente.

CRÉDITO: Renato Dias