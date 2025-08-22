SOLIDARIEDADE EM PISTA

A solidariedade marcará a abertura dos leilões da Expointer 2025. Já no dia 28/08, nesta quinta-feira, o Lutador Rodrigo Minotauro colocará em pista seu Cavalo Crioulo e também cinturão do MMA, numa ação solidária, em leilão que abrirá as vendas na mostra agropecuária.



O cavalo Estupendo Marca dos Santos, conhecido mundialmente como Loirinho, é um cavalo da raça Crioula que sagrou-se campeão do Potro do Futuro da ABCCC – Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, com nota recorde de 226,5 pontos, conquistados na final da competição

Rédeas de Ouro em 2018.



Nesse mesmo ano, o cavalo embarcou para provas internacionais, participou do Potro do Futuro da NRHA, nos Estados Unidos e também foi finalista e premiado no Derby, em solo americano. Loirinho é filho de outro campeão na modalidade Rédeas, seu pai F5 Licurgo Tapajós, o Loiro, foi finalista WEG – Jogos Equestres Mundiais, conquistando a 11a posição no mundial, a melhor já conquistada por uma cavalo crioulo.



O Loirinho é de propriedade do lutador Rodrigo Minotauro, campeão mundial de MMA, que abrirá mão do seu cavalo com a finalidade de doar toda renda da comercialização para a reconstrução de casas para os desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O comprador ainda levará para casa uma

réplica do cinturão de campeão mundial conquistado por Minotauro, que hoje é embaixador do UFC.



O Instituto Fight For Life, que coordena a construção das casas, é uma instituição dos irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro, que conta com a participação de diversos lutadores de nível mundial. Foi criado para promover ações sociais e desde a enchente de 2024, está atuando ativamente no estado do Rio Grande do Sul. Ainda durante a catástrofe, ajudou através do salvamento, acolhimento nos abrigos e alimentação dos alojados. Atualmente participa através da construção de casas para aqueles que aguardam até hoje por uma moradia.



A venda do Loirinho será no Leilão da Estância Liberdade, no dia 28 de agosto, no Tattersall do Cavalo Crioulo, em Esteio-RS, com transmissão ao vivo pelo Canal Programa Cavalos no Youtube. O evento marcará a abertura dos leilões e venda de animais na Expointer 2025. Todo o valor da venda do Loirinho será revertido para construção de casas para os desabrigados. O pregão ficará a cargo da leiloeira rural GS Remates.