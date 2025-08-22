SOLIDARIEDADE EM PISTA

SOLIDARIEDADE EM PISTA

A solidariedade marcará a abertura dos leilões da Expointer 2025. Já no dia 28/08, nesta quinta-feira, o Lutador Rodrigo Minotauro colocará em pista seu Cavalo Crioulo e também cinturão do MMA, numa ação solidária, em leilão que abrirá as vendas na mostra agropecuária.

O cavalo Estupendo Marca dos Santos, conhecido mundialmente como Loirinho, é um cavalo da raça Crioula que sagrou-se campeão do Potro do Futuro da ABCCC – Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, com nota recorde de 226,5 pontos, conquistados na final da competição
Rédeas de Ouro em 2018.

Nesse mesmo ano, o cavalo embarcou para provas internacionais, participou do Potro do Futuro da NRHA, nos Estados Unidos e também foi finalista e premiado no Derby, em solo americano. Loirinho é filho de outro campeão na modalidade Rédeas, seu pai F5 Licurgo Tapajós, o Loiro, foi finalista WEG – Jogos Equestres Mundiais, conquistando a 11a posição no mundial, a melhor já conquistada por uma cavalo crioulo.

O Loirinho é de propriedade do lutador Rodrigo Minotauro, campeão mundial de MMA, que abrirá mão do seu cavalo com a finalidade de doar toda renda da comercialização para a reconstrução de casas para os desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O comprador ainda levará para casa uma
réplica do cinturão de campeão mundial conquistado por Minotauro, que hoje é embaixador do UFC.

O Instituto Fight For Life, que coordena a construção das casas, é uma instituição dos irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro, que conta com a participação de diversos lutadores de nível mundial. Foi criado para promover ações sociais e desde a enchente de 2024, está atuando ativamente no estado do Rio Grande do Sul. Ainda durante a catástrofe, ajudou através do salvamento, acolhimento nos abrigos e alimentação dos alojados. Atualmente participa através da construção de casas para aqueles que aguardam até hoje por uma moradia.

A venda do Loirinho será no Leilão da Estância Liberdade, no dia 28 de agosto, no Tattersall do Cavalo Crioulo, em Esteio-RS, com transmissão ao vivo pelo Canal Programa Cavalos no Youtube. O evento marcará a abertura dos leilões e venda de animais na Expointer 2025. Todo o valor da venda do Loirinho será revertido para construção de casas para os desabrigados. O pregão ficará a cargo da leiloeira rural GS Remates.

UFRGS é condenada após servidora trabalhar no Ceclimar com desvio de função

Cartórios do RS registram 985 mudanças de nome em três anos

Cartórios do RS registram 985 mudanças de nome em três anos

PRESIDENTE DO BRDE PARTICIPA DO FÓRUM NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PRESIDENTE DO BRDE PARTICIPA DO FÓRUM NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA