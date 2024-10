Operação Dinastia cumpre mandados em quatro cidades do Litoral

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou na manhã da última sexta-feira (18), a Operação Dinastia. A ação foi coordenada pelo delegado André Diefenbach, da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria.

A ação é resultado de um trabalho iniciado em outubro de 2023. Na ocasião, a PC descobriu uma quadrilha responsável por diferentes crimes, como: lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, além de crimes cibernéticos. Durante as investigações, foram identificados, ao menos, 40 indivíduos envolvidos com a facção. Além disso, a Polícia também identificou um movimento bancário feito pelo grupo no valor de aproximadamente 30 milhões de reais.

OPERAÇÃO

Cerca de 340 agentes participaram das ações. Ao todo, foram cumpridas 180 ordens judiciais, incluindo mandados de prisão, e busca e apreensão. As medidas cautelares foram cumpridas em 19 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, incluindo quatro no Litoral Norte gaúcho: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Imbé e Tramandaí. No final, 39 pessoas foram presas, sendo apreendidos diversos objetos, além de armas de fogo, 25 automóveis, três moto aquáticas e mais de 70 mil reais em dinheiro. Além disso, a Polícia efetuou o bloqueio de 45 contas bancárias e quatro imóveis de luxo. Todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. Conforme o delegado Diefenbach. a Polícia seguirá com as investigações e não descarta novas ações como a realizada na semana passada.

Policiais apreenderam diversos objetos, incluindo armas, além de mais de 70 mil reais em dinheiro.

CRÉDITOS

PC