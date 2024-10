PRF apreende cerca de 80 quilos de drogas na BR-101

OSÓRIO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltou a realizar uma grande apreensão de entorpecentes na região. Na tarde da última quinta-feira (17), os agentes foram acionados após receberem informações de que um automóvel Cobalt, com placas de Sapucaia do Sul (na região Metropolitana), estaria transportando drogas.

Após buscas na região, os policiais encontraram o veículo suspeito estacionado em um posto de combustíveis às margens da BR-101. Com auxílio das câmeras de segurança do estabelecimento, os agentes conseguiram localizar o motorista do carro. Segundo a PRF, o homem, de 33 anos, teria jogado a chave do automóvel em uma lixeira e estaria tentando chamar um carro de transporte por aplicativo. Em buscas no Cobalt, os policiais encontraram aproximadamente 80 quilos de diferentes tipos de entorpecentes, como: maconha, skunk, haxixe, LSD, MDMA, entre outros. O condutor do carro, que não tinha passagens pela Polícia, confessou ter pego o material ilícito em Santa Catarina e que deveria entrega-lo em Porto Alegre. Diante dos fatos, ele foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITOS

PRF