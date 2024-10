Obras alteram tráfego na BR-101

Dando continuidade às obras de implantação do novo viaduto no quilômetro 39 da BR-101, em Três Forquilhas, a CCR Viasul realizou, a partir de sábado (19), o fechamento dos dois retornos junto à estrutura, em razão da evolução das ações. Assim, motoristas que estejam na pista Sul (sentido capital) e queiram retornar, deverão utilizar o acesso no quilômetro 42. Já condutores que estejam na pista Norte (sentido Santa Catarina) e queiram ingressar na pista contrária, deverão acessar o dispositivo no quilômetro 36, antes da praça de pedágio.

A construção do novo dispositivo envolve três frentes com cerca de 70 trabalhadores executando serviços de aterro, drenagem, terraplenagem e contenções. Conforme a estimativa da Concessionária, o novo viaduto deverá ser concluído em fevereiro do ano que vem. Toda a intervenção foi estabelecida em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, o local terá sinalização reforçada sendo fundamental que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização nas proximidades do trecho.

IÇAMENTO DE VIGAS

A partir das 18h de segunda-feira (21), a equipe da CCR iniciou o içamento de vigas do novo viaduto da BR-101. A ação será dividida em duas etapas, sendo a primeira realizada na pista Sul (sentido capital), com previsão de conclusão até o início da manhã desta terça (22). Já a partir das 18h de hoje (terça-feira), a Concessionária realizará a segunda etapa, realizada na pista Norte (sentido Litoral), com previsão de conclusão para as 5h de quarta (23).

Visando garantir a segurança dos motoristas e dos operários que atuam nos serviços, será necessário bloquear totalmente o sentido da rodovia onde acontece a operação em determinados momentos, por cerca de 20 minutos cada, em ambos os dias. Por isso, a Concessionária orienta seus clientes para que programem o trajeto no período de forma a evitar imprevistos. Outras informações podem ser obtidas pelo site: rodovias.grupoccr.com.br/viasul, no Disque CCR Viasul: 0800 000 0290 ou pelo WhatsApp: (51) 3303-3858.

