LitoralTEC inicia nesta terça-feira

Entre terça (22) e quarta-feira (23), a Sociedade Amigos de Tramandaí (SAT), localizada na Avenida da Igreja, no 624, Centro, receberá mais uma edição do LitoralTEC. O evento está em sua quinta edição e é realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio do Litoral Norte gaúcho (Senac Litoral). Aberto a todo o público, o evento é voltado para quem gosta de tecnologia e estudantes de cursos Técnicos.

Durante os dois dias, os participantes poderão participar de diversas palestras ministradas por professores do Senac Tramandaí, além de convidados (veja a programação completa no final da matéria). As inscrições são totalmente gratuitas e acontecem de maneira online, em: portal.senacrs.com.br. Lembrando que as vagas são limitadas. Vale ressaltar que, o participante precisa levar um quilo de alimento não perecível, o qual deve ser entregue no momento da entrada.

PROGRAMAÇÃO

TERÇA (22/10)

19h – Abertura para visitação aos stands dos Projetos;

19h e 30min – Palestra com Diego Gonçalves Bock, com o tema – Segurança de Informação em bancos de dados: o papel crucial de DAM;

20h e 30min – Palestra com Jair Borges com o tema: Desenvolvimento Back-And.

QUARTA (23/10)

19h – Abertura para visitação aos stands dos Projetos;

19h e 30min – Palestra com Gelson Junqueira (coordenador do Lab Fecomércio), com o tema: Conectando Soluções Inovadoras ao Comércio de Bens, Serviço e Turismo;

20h e 30min – Palestra com Rogério Rigon (Head de Tecnologia da Viu Internet), com o tema ‘A evolução tecnológica: o futuro das profissões em um mundo de máquinas – Seremos substituídos?’.

E, logo após, haverá um show de encerramento, com música ao vivo.

CRÉDITO

Divulgação