HSVP apresenta novo serviço de Oncologia

OSÓRIO – Em alusão ao mês de combate ao Câncer de Mama (Outubro Rosa), o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) proveu na última sexta-feira (18), um evento para apresentar seu novo serviço de Oncologia. O público presente pode conhecer a estrutura e os serviços que serão oferecidos pela nova unidade oncológica a partir de março de 2025.

De acordo com a enfermeira Sybila Esteves, coordenadora da Unidade de Oncologia, o HSVP obteve habilitação como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom). A Unidade será responsável por atendimentos de quimioterapia, que contarão com nove poltronas doadas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tramandaí, além da realização de cirurgias oncológicas para pacientes adultos. Vale ressaltar que, apesar da ampliação dos serviços, em um primeiro momento, não haverá oferta de radioterapia.

Conforme Sybila, o São Vicente já conta com a infraestrutura necessária para os novos atendimentos, que beneficiarão pacientes de 23 municípios pertencentes à 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Ainda de acordo com a enfermeira, a previsão é que sejam realizadas, anualmente, 600 cirurgias, 600 Ecografias, 600 exames de Endoscopia e Colonoscopia, assim como três mil consultas. Além disso, a Unidade também oferecerá serviços de farmácia hospitalar e suporte de uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Os agendamentos dos pacientes serão realizados via Gercon, sistema de regulação de consultas especializadas do SUS, no Estado.