Ciclista morre ao ser atropelado na Estrada do Mar

OSÓRIO – Um acidente de trânsito foi registrado na noite de domingo (20), na ERS-389 (Estrada do Mar). De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um homem de bicicleta seguia pelo quilômetro 14 da rodovia, próximo ao acesso ao distrito de Palmital, quando acabou sendo atropelado por um automóvel.

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas quando chegaram ao local, o homem já havia falecido. A vítima, identificada como Mario Osório, era moradora do município e tinha completado 59 anos de idade, no último dia 22 de setembro.

O local foi isolado para a realização da Perícia, havendo necessidade de bloqueio nas duas pistas. O ocorrido foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade e a Polícia Civil (PC) está investigando o caso. Vale ressaltar que, até o momento, o condutor do carro que teria ocasionado o acidente ainda não foi identificado e segue sendo procurado.

O corpo de Mario foi velado na segunda-feira (21), na Capela Funerária Santa Casa, em Imbé. Já o enterro ocorrerá na manhã desta terça (22), no Cemitério Municipal da cidade.

OUTRO ACIDENTE

Na manhã de sábado (19), foi registrado um acidente envolvendo dois automóveis (Chevrolet Classic e Fiat Mobi), no cruzamento entre as Ruas Manoel Marques da Rosa e a Júlio de Castilhos, na região central do município. O ponto é conhecido por registrar diversos acidentes. Segundo o Samu, uma passageira do Classic precisou ser atendida, devido a dores nas costas. Ela foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e passa bem. Já os motoristas dos dois veículos não se feriram.

CRÉDITO

CRBM