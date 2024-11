Nova ponte no Litoral terá investimento de R$ 8,2 milhões

O governador Eduardo Leite, juntamente com o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, realizou em 31 de outubro, a assinatura da Ordem de Serviço para início da construção de duas pontes no Estado. Ambas as estruturas foram destruídas devido a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, em maio deste ano.

No Litoral Norte gaúcho serão investidos R$ 8,2 milhões para a construção da nova ponte sobre o Rio Três Forquilhas. Localizada no quilômetro 09 da ERS-417, entre os municípios de Itati e Três Forquilhas, a estrutura contará com 88 metros (m) de extensão. Já a outra obra será realizada sobre o Arroio Marcondes, em Sinimbu (no Vale do Rio Pardo). A ponte, localizada no quilômetro 83 da RSC-471, contará com 67m de extensão e terá investimento de 6,4 milhões de reais. Vale ressaltar que todo o dinheiro investido será destinado do Governo do Estado. Ambas as obras serão realizadas em Regime de Contratação Integrada (RCI), onde a empresa que realiza o projeto é a mesma que executa a construção. O prazo para conclusão das duas pontes é de até um ano e três meses, com previsão de término em fevereiro de 2026.

CRÉDITO

Divulgação