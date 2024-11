Operação termina com oito prisões em SAP

Na tarde da última sexta-feira (8), foi deflagrada uma Operação conjunta em Santo Antônio da Patrulha. A ação, que contou com a participação de agentes da Polícia Civil (PC), Brigada Militar (BM) e CEEE Equatorial, visou combater a prática de furto de energia elétrica no Residencial Santo Antônio, localizado na Rua Danton Pasquali da Rosa. De acordo com a CEEE, em ao menos oito apartamentos foram flagrados “gatos” na rede, sendo todos os proprietários presos. Ainda segundo a concessionários, entre as pessoas detidas, duas trabalham para uma empresa terceirizada que presta serviços para a CEEE Equatorial. Diante dos fatos, os oito presos foral levados a Delegacia de SAP e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão a disposição da Justiça.