Município e Governo do Estado assinam Termo de Cooperação da Mata Atlântica

OSÓRIO – Na última quinta-feira (7), o prefeito Roger Caputi esteve em Porto Alegre,onde se reuniu com a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann e, com o presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato Chagas. Durante o encontro foi realizada a assinatura do Termo de Cooperação Mata Atlântica.

O Termo é importante para o município, principalmente no que diz respeito ao licenciamento e fiscalização das atividades de manejo e vegetação nativa em formações florestais e ecossistemas, associados do bioma da Mata Atlântica. Com ele será possível liberar a supressão ou remanejo da vegetação nativa com suas devidas compensações. A assinatura do documento também assegura o andamento da construção dos empreendimentos e condomínios, com os devidos licenciamentos. “O novo convênio é importante para os empreendedores que estão chegando em Osório. Trabalhamos muito nos últimos anos para atrair novos empreendimentos que geraram emprego e renda e oportunidade para nossa cidade. Então, é um momento importantíssimo para o nosso município, na retomada desse convênio, o qual vai dar garantia para que os empreendedores possam trabalhar com segurança e os nossos técnicos possam dar as licenças adequadas e necessárias para que os grandes investimentos continuem chegando”, ressaltou o prefeito Roger.

