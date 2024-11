Campeonato Municipal de Futsal conhece os finalistas na Série Prata e no Veterano

OSÓRIO – Na noite de sexta-feira (8), o Ginásio do Cirão recebeu as últimas partidas das semifinais do Campeonato Municipal de Futsal. Ao todo, três partidas foram realizadas, sendo definidos os finalistas das categorias Veterano e Série Prata.

No Veterano, em jogo de oito gols, o Santo Antônio levou a melhor sobre o Milan, vencendo pelo placar de 5 a 3. O time começou melhor, obrigando o goleiro Valmor a fazer pelo menos três defesas nos primeiros minutos de partida. Porém, aos 4min, em contra-ataque, o Milan abriu o marcador. Zamorano driblou Joel e chutou no canto para fazer 1 a 0.

Aos 10 minutos, ao ver que sua equipe estava com dificuldade de criar, o treinador no Santo Antônio pediu tempo. E a parada deu resultado. Aos 15min, Alexandre chutou cruzado e Valmor Espalmou. Um minuto depois, Luizinho passou por dois marcadores, mas na hora do chute, Valmor saiu de carrinho para afastar. Porém, a arbitragem marcou falta no lance anterior. Na cobrança, Luizinho chutou forte, a bola passou no meio da barreira e entrou: 1 a 1.

Após desperdiçar algumas chances para marcar, o Milan conseguiu voltar a frente no placar no final do primeiro tempo. Faltando 26 segundos, após jogada de pé em pé, Zamorano trouxe para o meio, limpou o marcador e chutou no canto para fazer o 2 a 1. Já no último lance da primeira etapa, em falta para o Santo Antônio, Luizinho rolou para Pagé, que dominou na área e finalizou para defesa de Valmor.

2º Tempo – O Santo Antônio voltou do intervalo em cima e chegou ao empate aos quatro minutos, em cobrança de falta de Babalu. Na sequência, quase saiu a virada. Após jogada de Luizinho, o camisa 09 do Santo Antônio tocou para Alexandre, que mandou um chute no travessão. Já, aos 7min, Jardel (Milan) acabou fazendo falta nas costas do atleta do Santo Antônio, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais o Santo Antônio foi para cima. Porém, aos 9min, em lance na área do Milan, Joel deixou o pé em Zamorano e acabou sendo expulso, após receber o segundo amarelo. O lance gerou muita reclamação do lado do Santo Antônio, visto que nem falta foi marcada, sendo dado escanteio para a equipe.

Já com os dois times com cinco jogadores em quadra, o Santo Antônio conseguiu a virada. Aos 13min, Pagé cobrou falta, a bola bateu em Vander (Milan) e entrou: 3 a 2. Com Valmor de goleiro linha, o Milan tentou colocar uma pressão, enquanto que o Santo Antônio tentava matar o jogo nos contra-ataques. Aos 18min, Babalu roubou a bola na quadra de defesa e avançou com a bola. Depois de ganhar de jogadores do Milan na raça, o camisa 10 do Santo Antônio tirou de Valmor e fez o 4 a 2.

Faltando 26 segundo para o término da partida, o Milan descontou no chute no canto de Juliano. Entretanto, no estouro do cronômetro, o goleiro Mariano defendeu um chute e do outro lado da quadra chutou para o gol vazio: 5 a 3 Santo Antônio. Com a vitória, a equipe irá enfrentar o Fut Quinta na final do Veterano.

Após derrotar Milan por 5 a 3, Santo Antônio irá enfrentar equipe do Fut Quinta na final do Veterano.

SÉRIE PRATA

Na primeira semifinal da Série Prata, Grêmio Atlético Osoriense (GAO) e Fut Quinta fizeram uma partida eletrizante. Logo aos 34 segundos, Dinho cruzou e Patinho tocou para o gol, abrindo o placar para o GAO: 1 a 0. O GAO seguiu pressionando, até que, aos 8min, depois de um bate-rebate, Patinho chutou para o gol: 2 a 0. No lance, o camisa 08 do GAO recebeu um carrinho de Bruno, que acabou levando cartão amarelo.

Na sequência, Júnior (Fut Quinta) acabou levando a pior em uma dividida e precisou sair de quadra lesionado. Muito nervoso, o Fut Quinta errava muitos passes. Aos 11min, após um erro da defesa, Patinho pegou de primeira e acertou um chute no canto para fazer o seu terceiro gol no jogo e também o 3º do GAO.

Vendo o seu time mal na partida, o treinador do Fut Quinta resolveu mudar e as alterações acabaram dando resultado. Aos 15min, Gregori chutou cruzado e a bola passou perto. Aos 17min, Marcelo tabelou com Bruninho e chutou para a defesa de Edson. Já aos 19min, depois de boa troca de passes, Gregori recebeu de Bruninho na área e tocou para o gol, descontando para 3 a 1. Pouco tempo depois, Gregori chutou, Edson defendeu e, no rebote, Bruninho marcou: 3 a 2. O GAO ainda teve chances para ampliar no minuto final, mas as finalizações de Calebe e Yrian acabaram indo para fora e no goleiro Negão, respectivamente.

2º Tempo – O Fut Quinta voltou do intervalo em cima, mas, com dificuldade para furar a defesa adversária, finaliza em chutes de longa distância, sem levar muito perigo ao goleiro Edson. Enquanto isso, o GAO tentava assustar nos contra-ataques. Aos 7min, Calebe recebeu lançamento e, na saída de Negão, cabeceou no travessão. Porém, o jogador do GAO foi tocado pelo goleiro do Fut Quinta, mas a arbitragem só marcou tiro de meta.

A partida seguiu em aberto, até que, aos 9min, em contra-ataque puxado pelo GAO, Bruno acertou carrinho em Dinho, o árbitro deu vantagem no lance e Patinho fez o 4 a 2. Após o gol, Bruno recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Entretanto, por se tratar de um lance onde houve vantagem, o Fut Quinta não ficou com jogador a menos, podendo colocar outro atleta em quadra. Sem saber da regra, o GAO exagerou na reclamação e o treinador Xandy acabou sendo expulso.

Com a bola voltando a rolar, a reação do Fut Quinta foi imediata. Logo após a saída de bola, o time foi para frente e, depois de boa troca de passes, Samir recebeu na área e precisou chutar duas vezes para vencer o goleiro Edson: 4 a 3. Mesmo com o gol, o clima seguiu tenso no banco do Fut Quinta e o auxiliar da equipe foi expulso após ir para cima do mesário. O Fut Quinta seguiu pressionando e Edson estava fechando o gol. Até que, aos 15min, depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para Gui empurrar para as redes: 4 a 4.

Com a igualdade no marcador, o GAO resolveu jogar. Aos 17min, em passe errado do Fut Quinta no meio da quadra, Dinho recebeu de Patinho e chutou, mas Negão defendeu com o pé. Aos 18min, Edson lançou Calebe, que dividiu no alto com Negão, a bola sobrou para Patinho, que chutou, mas Samir salvou em cima da linha. Pouco tempo depois, em escanteio batido para trás, Edson chutou de primeira e a bola passou perto.

Abandonos e gol no final

Aos 19 minutos, o goleiro reserva do GAO, Willian deixou a quadra sem nenhuma explicação. Alguns minutos antes, outros dois atletas da equipe (Jean e Bigode), já haviam deixado o banco de reservas, abandonando os seus companheiros com a partida rolando. Vale ressaltar que, após a expulsão de Xandy no primeiro tempo, o GAO ficou sem ninguém para comandar o time.

De volta para a partida, o Fut Quinta ficou com a bola no minuto final e o GAO se defendia, até que, faltando seis segundos para o término da partida, Patinho passou por Negão e tocou para Dinho, em cima da linha, só empurrar para as redes: 5 a 4. Mas ainda teria mais. Faltando dois segundos, Gregori chutou do meio da quadra e Edson foi no ângulo para fazer uma defesaça. No escanteio, Mateus chutou da entrada da área e a bola acabou indo por cima do gol. Final de jogo! Vitória do GAO por 5 a 4 e vaga confirmada na final da Série Prata.

OUTRO FINALISTA

O Grêmio Atlético Osoriense irá encarar na final o Atlético Nacional, que bateu o Milan por 4 a 1. A partida começou muito faltosa, com mais tempo parado do que bola rolando. O atleta Forlán (Atlético Nacional) parecia muito nervoso e, com menos de três minutos já havia cometido três faltas duras e, em dividida com Renan, acabou lesionando o atleta do Milan. Entretanto, o camisa 11 do Atlético saiu de todos os lances sem levar cartão. O cartão acabou saindo para Kakinho, após reclamar de uma das faltas marcadas pela arbitragem. Não bastasse isso, aos 4min, Bonilha também levou amarelo após puxar Katriel, naquela que foi a 4ª falta do Atlético.

Quando o Atlético resolveu jogar, em lance na área, a bola bateu no peito e na mão de Katriel, mas a arbitragem mandou a partida seguir. Com Rafa (Atlético) de goleiro linha, quase o Milan abriu o placar, mas Henrique chutou para fora sem goleiro. A resposta do Atlético foi rápida, no minuto seguinte, em boa troca de passes, João Gabriel chutou cruzado e a bola passou perto.

O jogo seguiu morno, até que, aos 17min, o Atlético abriu o placar com Dudu. A partir daí a partida melhorou. Aos 18min, Henrique (Milan) chutou no canto e Rafa defendeu. Aos 19min, Kakinho (Atlético) recebeu na frente, chutou de primeira e a bola passou perto. Já faltando 46 segundos, Katriel recebeu de Toni e cruzado para defesa de Rafa.

Antes do escanteio, João Gabriel (Atlético) e Diego Bratti (Milan) se estranharam dentro da área e os dois levaram amarelo, assim como o goleiro reserva do Atlético Willian, que levou cartão por reclamação. Com os ânimos mais calmos, o Milan bateu escanteio e, em seguida, a arbitragem encerrou o primeiro tempo.

2º Tempo – A segunda etapa começou com tudo. Aos 2min, Katriel mandou um chute forte e Rafa fez uma bela defesa. No minuto seguinte, João Gabriel finalizou de primeira e acertou a trave. Já aos 5min, Katriel fez falta em Forlán na lateral da quadra, que não gostou e chutou o jogador do Milan no chão. Os dois levaram amarelo, sendo o segundo de Katriel que acabou sendo expulso. O lance gerou muita reclamação do lado do Milan, que pedia o vermelho para Forlán após ter chutado Katriel.

Com um jogador a mais, o Atlético chegou ao segundo gol. Aos 6min, Gustavo chutou cruzado e Lopes só teve o trabalho de empurrar para as redes: 2 a 0. Mesmo com a vantagem, o Atlético seguiu em cima, e, aos 9min, fez o terceiro gol na pancada no ângulo de Bonilha. Sem levar muito perigo ao gol do Atlético, por pouco o Milan não ficou situação ainda pior quando Toni chutou Kakinho por trás na lateral da quadra. Mas o camisa 08 do Milan só levou o cartão amarelo.

Nos minutos finais, o Milan tentou colocar uma pressão, mas parava no goleiro Rafa. E, aos 15min, em contra-ataque, Bonilha recebeu de Kakinho para fazer o 4 a 0. O Atlético ainda teve a chance de aumentar, mas o chute de João parou na trave. E, no estouro do cronômetro, ainda deu tempo para o Milan descontar com Luan: 4 a 1, nada que ameaçasse a vitória e a vaga do Atlético Nacional para a final.

Com gol no final da partida, GAO derrotou Fut Quinta pelo placar de 5 a 4 e irá enfrentar o Atlético Nacional na final da Série Prata.

CAMPEONATO

Nesta semana não haverá rodada do Municipal de Futsal devido ao feriadão da Proclamação da República (15/11). As finais da competição irão acontecer na semana que vem. No dia 20, terão os duelos da categoria de Base (Sub-09, 11, 13 e Sub-15). Já as finais das categorias Adultas (Feminino, Veterano, Série Prata e Série Ouro) estão marcadas para 22 de novembro. Lembrando que os jogos iniciarão às 19h e 30min. Lembrando que não haverá disputas do 3º lugar, sendo o terceiro colocado aquele que for derrotado pelo campeão na semifinal. Vale ressaltar que, logo após o encerramento de todos os jogos, acontecerá a entrega das premiações de todas as categorias.

Atlético Nacional venceu Milan por 4 a 1 e irá encarar Grêmio Atlético Osoriense na decisão da Série Prata.

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues