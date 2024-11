Moradores de Pompeu aguardam regularização de energia elétrica

OSÓRIO – A falta de energia elétrica na localidade de Pompeu, no distrito do Palmital, foi tema de uma reunião realizada na última quarta-feira (6). O encontro, promovido pelo Ministério Público (MP), foi comandado pelo promotor de Justiça Leonardo Chim Lopes e contou com a presença de moradores e autoridades locais.

Atualmente, mais de 70 famílias vivem na Comunidade dos Pompeu, somando cerca de 200 pessoas, entre crianças e idosos, sendo que, a sua maioria não possui energia elétrica. De acordo com moradores, algumas residências contam com ligações improvisadas a partir de um poste compartilhado entre eles, enquanto outras utilizam energia solar para suprir as necessidades básicas. Durante a reunião, a CEEE Equatorial foi responsabilizada pela solução do problema, uma vez que a regularização da área já está em processo de andamento. Agora, a concessionária de energia tem o prazo de 15 dias para dar início das obras de instalação,desde que toda a documentação esteja devidamente aprovada.

CRÉDITO

Divulgação