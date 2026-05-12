Município sofre com ventos fortes

Placa da Quero-Quero ficou pendurada em rede elétrica.



OSÓRIO – Diversas cidades do Rio Grande do Sul tiveram prejuízo após serem atingidas por temporais nos últimos dias. Além das chuvas que chegaram a ultrapassar os 300 milímetros (mm), foram registradas rajadas de mais de 120 quilômetros por hora (km/h). E no município osoriense, não foi diferente.



Equipe da CEEE realizaram trabalho na região central.



Quem trafegou pela cidade durante a manhã da última sexta-feira (8) pode conferir os estragos. Uma das unidades da Farmácia São João teve a sua placa derrubada devido ao forte vento. Já as placas do painel da fachada da Loja Quero-Quero, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, acabaram sendo arrancadas. Parte da estrutura ficou pendurada nos fios da rede elétrica, ocasionando preocupação de quem passava pelo local. Felizmente, o material foi retirado antes que causasse algum acidente.

O ocorrido fez com que moradores da região central ficassem sem luz. Não bastasse o problema afetar moradias e comércios, ele também atingiu a sede da prefeitura. Uma equipe da CEEE Equatorial foi acionada para realizar o concerto, voltando o serviço a funcionar somente na tarde de sexta.



Prefeitura Municipal ficou sem luz na última sexta-feira (8).



CRÉDITOS

PMO