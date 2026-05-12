Homem é preso em Rodeio

Entre os dias 06 e 10 deste mês, foi realizada a décima nona edição do Rodeio Internacional de Imbé. Realizado no Parque de Eventos do Município, ele contou com a presença de milhares de pessoas durante os cinco dias. Entretanto, nem tudo foi apenas festa.

Na madrugada de quinta-feira (7), a Guarda Municipal de Imbé (GMI) foi acionada após receber informações sobre uma confusão dentro do Parque. Imediatamente, os agentes foram até o local e começaram a conter a briga. Durante a confusão, um homem entrou em um automóvel e começou a dirigir em alta velocidade no meio do público presente. Felizmente, ninguém foi atingido pelo carro.

Com auxílio de outra viatura, a GMI conseguiu abordar o veículo. Os guardas relataram que, durante a abordagem, o condutor do automóvel teria ameaçado e dirigido palavras de baixo escalão contra eles, chegando a tentar agredi-los. Na ação, um dos agentes acabou sofrendo escoriações na mão e no pescoço.

Passado algum tempo, o homem finalmente foi contido. Paralelamente, a GMI foi informada de que um outro homem teria sido agredido pelo sujeito com soco, chutes e golpes de facão. A vítima foi levada para receber atendimento médico e passa bem. Em buscas no carro, os guardas encontraram a suposta arma utilizada nas agressões, a qual foi apreendida.

Diante da situação, sujeito, que não teve a idade informada, foi detido e levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.





Guarda Municipal de Imbé realizou a prisão na madrugada de quinta (7).



CRÉDITO

GMI