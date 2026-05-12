Escola José Paulo celebra aniversário de 40 anos

Comemorações foram realizadas durante a manhã de sábado (9).



OSÓRIO – A manhã do último sábado (9) foi marcada pelas comemorações dos 40 anos de fundação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMF) José Paulo da Silva. Localizado no distrito de Atlântida Sul, o colégio conta, atualmente, com 425 estudantes e 60 profissionais, entre professores e funcionários. A direção está a cargo de Sebastião Luís Flores.

Convidados e a comunidade escolar presentes nas celebrações puderam acompanhar os trabalhos realizados pelos alunos expostos em murais espalhados por todo o colégio. Além disso, a celebração contou com uma intervenção artística, onde estudantes, sob orientação do professor de Artes Régis Waechter, realizaram um desenho em Grafite em uma das paredes do prédio.

Além disso, houve uma homenagem a quatro figuras ilustres da instituição. Foram homenageados: o ex-secretário municipal de Educação, Gil Davóglio; a ex-diretora, Gislaine Davóglio; a merendeira aposentada que atuou por 15 anos na Escola, Roselena Goularte; o ex-aluno Dênis Casser; e o atual secretário municipal de Turismo, Vagner Gonçalves que, por anos, foi presidente do Círculo de Pais e Mestres (CPM). Os cinco receberam certificado e um vaso de flores.



Diretor Sebastião Luís ao lado dos homenageados Gil, Gislaine, Roselena, Dênis e Vagner.



O ato contou com a presença de inúmeras autoridades, incluindo: o vice-prefeito Ed Moraes; o secretário municipal de Educação, Marcelo Reis; a subprefeita de Atlântida Sul, Enedina Paz; e a vereadora Rosi Jardim. Durante sua fala, o vice-prefeito ressaltou a importância da Escola José Paulo para os moradores dos balneários locais. Ele lembrou que a instituição de Ensino receberá um novo prédio com capacidade para cerca de 800 alunos.



Vice-prefeito Municipal, Ed Moraes.



Após as falas, foi cantado o ‘Parabéns’, que contou com acompanhamento do estudante José no Violão. Após o sopro das ‘velinhas’, foi realizada a distribuição de bolos de pote. Já o encerramento da Festa de Aniversário ficou por conta dos alunos do colégio, que fizeram uma bela apresentação artística.





Trabalhos dos estudantes foram espalhados em murais ao longo dos corredores da instituição de Ensino.



CRÉDITOS

PMO