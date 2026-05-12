Definidos os shows da Tafona

OSÓRIO – Depois de muitas indefinições sobre a realização do 41º Rodeio Crioulo Internacional de Osório, Executivo osoriense, aos poucos, está divulgando a programação do evento. Entre os dias 21 e 23 deste mês, o Largo dos Estudantes Sônia Chemale receberá a Tafona da Canção Nativa.

Depois de serem definidos as 12 músicas finalistas que irão concorrer ao prêmio de campeã da Tafona deste ano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude divulgou na tarde da última sexta-feira (8), os shows musicais que vão fazer parte da programação.

Em sua 31ª edição, o evento contará com as apresentações de Cézar Oliveira & Rogério Melo, Cristiano Quevedo e Luiz Marenco. Lembrando que todas as atrações são gratuitas e abertas ao público em geral.



CRÉDITO

Divulgação