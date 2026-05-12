Abertas as inscrições para o Encontro dos Brechós e Brique das Carretas



OSÓRIO – Estão abertas as inscrições para a sexta edição do Encontro de Brechós. Ele acontecerá no próximo domingo (17), no Complexo da Lagoa do Marcelino. O evento é organizado pelo Grupo Brechozeiras e conta com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

A iniciativa é dedicada à moda sustentável e visa incentivar o consumo consciente, fortalecendo a economia circular. Dezenas de bancas estarão disponíveis ao público, onde serão ofertados diferentes itens, como roupas e acessórios, todos com preços acessíveis. O atendimento inicia às 10h e se estenderá até às 17h.

Interessados em expor seus produtos, devem entrar em contato com a organização por um dos seguintes telefones: (51) 93300-8919 (Scheila) ou (48) 99601-9891 (Adriana).

BRIQUE

Além disso, também estão disponíveis as inscrições para o próximo Brique das Carretas. Realizada pela Assessoria de Cultura, a próxima edição do evento está marcada para o dia 07 de junho e terá como tema a Festa Junina. Ela irá ocorrer das 14h às 18h, na Praça das Carretas. Quem quiser participar das bancas deve entrar em contato com a Secretaria de Cultura, por meio do Whatsapp: (51) 99884-7523.



CRÉDITOS

Divulgação