Motorista morre em acidente na RSC-101

Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã de sábado (9), em Mostardas. A colisão envolvendo dois automóveis ocorreu na altura do quilômetro 265 da RSC-101, na localidade de Rincão do Cristóvão Pereira, próximo ao limite com Tavares.

O condutor de um Celta com placas de Gravataí (na região Metropolitana), de 59 anos, morreu no local. O corpo de Mauro Antônio Gautério Martins ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Já o motorista e dois passageiros de um Fiat Siena com placas de Mostardas sofreram ferimentos leves. O trio foi socorrido e encaminhado para um Hospital da região.

Devido a situação, o trecho precisou ser bloqueado para realização da Perícia. Motoristas que passavam pela rodovia foram auxiliados pelos agentes do Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv/BM). Após o atendimento as vítimas e a retirada dos veículos, o trânsito voltou a funcionar normalmente.



Vítima ficou presa nas ferragens após colisão em Mostardas.



CRÉDITO

CBM