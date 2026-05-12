Drogas são apreendidas na PMEO

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), em parceria com a Polícia Penal, deflagrou uma Operação durante a manhã de quinta-feira (7). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de Atlântida Sul e também na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO).

No presídio, os agentes encontraram dezenas de entorpecentes, duas balanças de precisão, celulares e anotações do tráfico. De acordo com o delegado João Henrique Gomes, o trabalho faz parte das investigações de um homicídio ocorrido no distrito do Município no último mês de fevereiro.

Na ocasião, um homem foi encontrado algemado e sem roupas na Avenida Antônio de Oliveira Schultz. De acordo com a BM, a vítima, de 37 anos, teria sido retirada do imóvel onde morava, em uma ocupação localizada no balneário de Mariápolis, próximo ao limite com o município de Xangri-lá.

Testemunhas relataram que quatro homens armados e encapuzados invadiram a casa, renderam a vítima e a levaram em um veículo. O corpo de Maicon Rubens de Almeida Silva foi encontrado por um morador. Ele apresentava ferimentos causados por uma arma de fogo. Junto ao cadáver, os Policiais Militares (PMs) apreenderam cerca de 20 cartuchos de munição deflagrados.

APREENSÃO

Ainda na noite de terça, a PC localizou o suposto carro utilizado durante o crime. O veículo foi encontrado abandonado em uma oficina mecânica de Imbé e apresentava marcas de sangue. Dentro do automóvel os policiais ainda encontraram um revólver, duas pistolas, munições, coletes balísticos e uniformes semelhantes à da Polícia Civil. Todo o material foi recolhido, assim como o veículo, o qual passou por Perícia. A Polícia segue investigando o caso.



Ação realizada na quinta (8), apreendeu objetos e entorpecentes.





CRÉDITO

PC