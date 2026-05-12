BM prende homem por maus-tratos

Os agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na tarde da última quarta-feira (6) após receberem denúncias sobre animais sendo mantidos em situação de maus-tratos na cidade de Xangri-lá. Acompanhados de uma médica veterinária do Município, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, que fica no bairro Figueirinha, onde confirmaram o crime.

De acordo com a Brigada Militar (BM), foram encontrados dois cachorros em condições degradantes, sem nenhuma higiene. Os animais estavam desnutridos e sem acesso a água e alimentação. Os cães foram resgatados e levados para receberem tratamento. Já o tutor dos bichos foi preso em flagrante. O homem de 45 anos, que já tinha antecedentes criminais, foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Xangri-lá, onde foi registrada ocorrência.



Dois cães foram resgatados durante ação realizada em Xangri-lá.

CRÉDITO

BM