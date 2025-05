Município recebe um milhão de reais para a Saúde

OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior recebeu na manhã da última sexta-feira (23), a visita do deputado federal Afonso Motta (PDT). O encontro contou com a presença do vice-prefeito Ed Moraes, de secretários municipais, além da Bancada de vereadores do PDT.

Na ocasião, o parlamentar realizou a entrega de duas emendas no valor de R$ 500 mil cada uma, totalizando um milhão de reais. O valor será repassado ao Município, sendo destinado a área da Saúde. De acordo com o Executivo, o dinheiro estará disponível para uso em até 150 dias (cinco meses).

Deputado Afonso Motta durante reunião com prefeito Romildo e vice-prefeito Ed.

CRÉDITO: PMO