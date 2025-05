Largo dos Estudantes recebe atividades em combate à exploração sexual

OSÓRIO – Ao longo dos últimos dias, diversas atividades em prol do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes têm sido realizadas na cidade. As ações fazem parte da Campanha ‘Faça Bonito’, do Maio Laranja, e visam sensibilizar e engajar a sociedade, informando sobre o problema e incentivando a participação por meio de denúncias, no Disque 100.

No sábado (24), uma mobilização foi realizada no Largo dos Estudantes Sônia Chemale. Parte da Avenida Jorge Dariva foi bloqueada, sendo realizada a entrega de panfletos com material informativo. Além disso, o palco do Largo recebeu uma apresentação feita pelo Piquete de Tradições Gaúchas (PTG) Bocal de Prata.

Integrantes da Invernada do Bocal de Prata realizaram apresentação de dança.

A psicóloga do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Silvana Bentz, destacou a importância de toda a sociedade se engajar na campanha e ser protetora durante todo o ano. “Infelizmente, é um fenômeno que acontece ininterruptamente. A gente tem números alarmantes, tanto no Brasil quanto aqui, no município. É uma campanha que queremos estendê-la para ocorrer ao longo do ano e também qualificar a rede para que ela consiga dar conta da prevenção quanto das crianças que sofrem a violação”, disse Silvana, que esteve acompanhada dos Conselheiros Tutelares do município.

A iniciativa faz parte das ações promovida por uma Rede de Proteção, composta pela prefeitura, por meio das Secretarias de Assistência Social e Saúde, assim como o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes, a 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), a Polícia Civil (PC), entre outros órgãos e entidades locais.

Panfletos sobre o assunto foram distribuídos para o público presente.

CRÉDITOS: PMO