Iniciadas comemorações dos 15 anos do Campus do IFRS

OSÓRIO – No próximo dia 02 de agosto, o Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) irá completar 15 anos de fundação. Para celebrar a data, a instituição estará realizando uma série de atividades. A programação teve início na última quarta-feira (21). Em alusão ao Dia Nacional do Abraço, foi realizado um Abraço Coletivo em torno do Campus. A ação, promovida pelo Programa Pertencer e o Núcleo de Memória do Campus (NuMem), contou com a participação de estudantes, servidores e comunidade externa.

Camila Vessozi (coordenadora do Programa Pertencer).

“O abraço coletivo foi pensado com o objetivo de promover a interação e o senso de comunidade entre estudantes e servidores da instituição, aspectos essenciais para o fortalecimento de um ambiente acolhedor e colaborativo”, comentou a coordenadora do Programa Pertencer, Camila Vessozi.

Presidente do NuMem do IFRS, Campus Osório, Gabriela Morél.

SELO COMEMORATIVO

Na ocasião, também foi apresentado à comunidade acadêmica o Selo referente aos 15 anos do Campus Osório. Segundo a presidente do NuMem, Gabriela Morél, a logomarca poderá ser utilizada para marcar as atividades propostas ao longo do ano que estiverem relacionadas à comemoração do aniversário, incluindo as já programadas pelo Núcleo.

Selo comemorativo aos 15 anos do IFRS, Campus Osório.

CRÉDITO FOTO 1: IFRS

CRÉDITO FOTO 2: Divulgação

CRÉDITO FOTO 3: Divulgação

CRÉDITO FOTO 4: IFRS