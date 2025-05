Operação Mobile fiscaliza estabelecimentos da região

A Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio da Brigada Militar (BM), deflagrou na manhã da última quinta-feira (22), mais uma etapa da Operação Mobile Integrada. O objetivo dos trabalhos é coibir furtos e roubos de celulares, além da comercialização irregular dos aparelhos.

A ação, realizada nas cidades de Capão da Canoa e Tramandaí, contou com a participação da Secretariada Polícia Civil (PC), do Instituto Geral de Perícias (IGP), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e de órgãos de fiscalização dos dois municípios. De acordo com a BM, não houve registrado de nenhuma irregularidade. Ainda conforme a Brigada, novas ações como essa não estão descartadas e devem ocorrer nos próximos dias.

CRÉDITO: BM