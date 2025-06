Município recebe mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares

OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior recebeu na tarde de quarta-feira (11), em seu Gabinete, a visita do deputado estadual Jeferson Fernandes (PT). O encontro contou com a participação do vice-prefeito Ed Moraes, da vereadora Professora Isabel, dos secretários municipais João Fernando Marques (Agricultura, Pecuária e Pesca) e Gonzalo Rafael Pintos (Saúde), entre outras autoridades.

Na ocasião, foram entregues os ofícios de duas emendas parlamentares enviadas pelo deputado Elvino Bonh Gass (PT) no total de 550 mil reais. Desse valor, R$ 400 mil serão aplicados na Borússia, nas áreas de sustentabilidade e Agricultura Familiar. Já os outros R$ 150 mil serão aplicados na Atenção Primária em Saúde e também na Proteção Animal.