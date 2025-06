Operação Brick fiscaliza comércio do Litoral

A Brigada Militar (BM) deflagrou na quarta-feira (11), a Operação Brick. A ação contou com a participação dos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e teve como objetivo o combate ao furto e a venda de bens furtados na região.

Ao todo, foram vistoriados quatro estabelecimentos comerciais de Tramandaí, não havendo nenhum registro de irregularidade. Na ocasião, os proprietários foram orientados acerca da importância de verificar a procedência dos objetos comercializados. Além disso, foram fornecidas orientações sobre as normas de segurança contra incêndios.

De acordo com a BM, novas ações como essa devem acontecer nos próximos dias em outros municípios do Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITO: BM