Policiais do Litoral participam de treinamento

Na terça-feira (10), um grupo de policiais do Litoral Norte gaúcho participaram de uma capacitação voltada à intervenção armada em ambientes de baixa luminosidade. A atividade teve como objetivo o aprimoramento na atuação dos efetivos em situações de confronto e abordagem em locais com pouca luz, condição frequente em operações policiais.

O treinamento foi ministrado pelos majores Daniel Marobin e Juliano Marques Araújo, sendo realizado no Complexo do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), em Osório. Ele contou com a participação de agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a capacitação, os participantes foram instruídos sobre: Técnicas de tiro em baixa visibilidade; uso de lanternas táticas e miras noturnas; estratégias de deslocamento em terrenos adversos; combate em ambientes fechados; e reforço dos procedimentos operacionais padrão.

Uso de lanternas táticas e miras noturnas foram algumas das atividades aperfeiçoadas pelos agentes durante a capacitação realizada em Osório.

CRÉDITOS: BM