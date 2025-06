Profissionais da Segurança recebem Honraria de Destaque

Mesa foi composta pelas seguintes autoridades: Delegado João Henrique, sargento Kurtz, major Marobin, vice-prefeito Ed, vereador Rossano, major Hax e o sargento Jozimar.

OSÓRIO – Na tarde da última quinta-feira (5), o Plenário Francisco Maineri da Câmara de Vereadores recebeu a entrega dos Destaques da Segurança Pública de 2024. Os contemplados são escolhidos pelos órgãos de segurança, levando em consideração os seus feitos realizados. Ao todo, sete nomes foram homenageados, com cada um recebendo uma placa comemorativa.

Um por um, foram chamados para receberem a Honraria: o 1º sargento (Sgt) Antonio Pedro Motta Ferreira (2º Pelotão do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar – BABM); o soldado (Sd) Fabiano Antunes de Oliveira (3ª Companhia do 3º Batalhão Rodoviário da BM – BRBM); o Sd Fabrício Viviam Nogueira (8º Batalhão de Polícia Militar – BPM); o 1º tenente (Ten) Lauricio Lopes Monteiro (Escola de Formação e Especialização de Soldados – Esfes); o Sd Marcelo Machado da Silva (Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte – CRPO Litoral); o 1º Sgt Mauricio Fernando Oliveira Duarte (2ª Companhia do 2º Pelotão do 9º Batalhão dos Bombeiros Militar – BBM); e o comissário Tiago Tavares Reis (Delegacia de Polícia Civil – PC).

A Honraria foi entregue pelos vereadores Danjo Renê, Fernando Palmital, Julio Mirim e Luiz Carlos Coelhão. Após a entrega das placas, as autoridades que compuseram a mesa discursaram aos homenageados e ao público presente. O presidente da Câmara de Vereadores, Rossano Teixeira, ressaltou a grandeza dos órgãos de segurança e a tamanha responsabilidade do trabalho dos agentes, os quais chamou de heróis. “Agradeço a vocês que dispõem as suas vidas em razão da comunidade osoriense. Que Deus esteja sempre com vocês nessa missão tão árdua”, finalizou Rossano.

O vice-prefeito Ed Moraes lembrou que a Homenagem ao Destaques da Segurança Pública surgiu de um Projeto de Lei (PL) elaborado pelo ex-vereador Beto Gueiê, o qual foi resgatado pelo atual vereador Coelhão. Ed também apontou o dever político de lutar por recursos e mais efetivo para a cidade, terminando sua fala parabenizando os homenageados: “Vocês fazem além das suas obrigações e são mais do que merecedores da honraria que receberam”, declarou o vice-prefeito.

Representando o CRPO Litoral, o major Fábio Hax Duro ressaltou a importância da homenagem: “Osório é exceção das cidades em reconhecer o trabalho dos agentes de Segurança Pública”, pontuou. O delegado de Polícia, João Henrique Gomes, falou sobre o dia-a-dia difícil e a tarefa árdua dos policiais que arriscam suas vidas diariamente para, segundo ele, tornar Osório uma cidade mais segura devido ao trabalho integrado das Forças de Segurança. Ao encontro da fala do delegado, a representante do CRBM, a sargento Kurtz disse que Segurança Pública se faz com a parceria entre órgãos e entidades em prol da população.

Também fizeram parte da Mesa, o comandante da Esfes, o major Daniel Marobin; e o comandante do 2º Pelotão do 1º BABM, o sargento Jozimar dos Santos Silveira. Depois das falas, o presidente da Casa, Rossano Teixeira deu por encerrada a Sessão Solene, que foi finalizada com a execução do Hino Riograndense.

Vereador Danjo ao lado do 1º Sargento Motta.

Vereador Fernando ao lado do Soldado Fabiano.

Vereador Mirim ao lado do Soldado Fabricio.

Vereador Coelhão ao lado do 1º Sargento Lauricio.

Danjo ao lado do soldado Marcelo Machado.

Fernando ao lado do 1º Sargento Mauricio Duarte.

Vereadores Coelhão e Mirim ao lado do Comissário de Polícia Tiago Tavares Reis.

CRÉDITOS: Ascom CVMO