Dois homens são presos e adolescente é apreendido por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na noite de segunda-feira (9), duas pessoas foram presas na região. Em Imbé, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria traficando em uma residência localizada no balneário de Mariluz. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o endereço indicado, onde confirmaram o crime.

O sujeito, de 48 anos de idade, foi detido em posse de 780 gramas (g) de maconha. Além do entorpecente, também foram recolhidos o celular do homem e uma quantia em dinheiro. De acordo com a BM, o preso já tinha antecedentes por homicídio, importunação sexual, roubo e posse de arma de fogo.

Já em Palmares do Sul, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagraram um sujeito carregando um volume suspeito na cintura e resolveram abordá-lo. Com ele foram encontradas uma porção de maconha, 64 porções de cocaína e uma balança de precisão, além de um aparelho celular. O homem, de 22 anos, tem passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico.

Os dois criminosos detidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Homem foi preso em Palmares com celular e 65 porções de entorpecentes.

MENOR APREENDIDO

Na noite de terça (10), os agentes do 2º BPAT realizavam patrulhamento pelas ruas de Capão da Canoa, quando flagraram dois indivíduos em atitude suspeita para em uma esquina do bairro Zona Norte. Conforme a Brigada, a dupla, ao avistar a viatura, saiu correndo, sendo que um dos sujeitos acabou fugindo.

Já o outro foi capturado. O adolescente de 15 anos estava com um revólver calibre 38 milímetros (mm) municiado em sua cintura, arma a qual estava com o número de identificação alterado. Além disso, os PMs encontraram 29 porções de crack e uma nota de reais na pochete que o menor carregava. Diante dos fatos, o infrator foi levado a DP de Capão, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Capão apreendeu pochete com dinheiro, arma, munições e 29 porções de drogas.

CRÉDITOS: BM