Mulher fica ferida em acidente na Estrada do Mar

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado na manhã de terça-feira (10), após um acidente de trânsito ser registrado na altura do quilômetro 22 da ERS-389 (Estrada do Mar), no trecho de Xangri-lá. A colisão ocorreu na praia de Rainha do Mar e ocasionou bloqueio total na rodovia.

De acordo com o CRBM, um automóvel Ônix, com placas de Gravataí (na região Metropolitana), seguia no sentido Osório – Capão da Canoa, quando foi realizar um retorno sobre a pista e acabou atingindo uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, com placas de Imbé, que seguia na mesma direção.

A condutora da moto foi socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada com ferimentos ao Hospital Santa Luzia, em Capão. O estado de saúde dela não foi informado. Já o motorista do carro não se feriu. Ele relatou aos policiais que não teria visto a motocicleta sobre a pista. Após passar pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica, o homem foi ouvido pelos policiais e liberado. Vale ressaltar que as idades e as identidades dos envolvidos não foram informadas.

CRÉDITO: CRBM