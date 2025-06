Milan é campeão do 1º Torneio da Solidariedade

OSÓRIO – A Quadra Show de Bola de Futebol Society recebeu durante o último sábado (7), a primeira edição do Torneio da Solidariedade. O evento beneficente foi organizado pelo vereador Fernando Palmital e contou com a participação de oito equipes com atletas acima dos 38 anos de idade. Na decisão, o Milan se sagrou campeão ao derrotar a equipe do Fut Quarta.

Sendo cobrados cinco quilos (kg) de alimentos não perecíveis por cada atleta participante, a competição, além de 1kg por entrada, ao todo, o Torneio da Solidariedade conseguiu arrecadar mais de meia tonelada de alimentos. Parte dos donativos serão para o Marmita Solidária, projeto que visa a distribuição de refeições para pessoas carentes durante os meses mais frios. Já a outra metade dos alimentos será repassada para famílias do município em situação de vulnerabilidade.

CRÉDITO: Divulgação