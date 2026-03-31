Município da região recebe R$ 150 mil

O Município de Torres foi contemplado com a quantia de 150 mil reais. O valor foi repassado por meio de emendas parlamentares destinadas pela deputada estadual Patrícia Alba (MDB). A entrega do documento foi realizada diretamente ao prefeito Delci Dimer, durante encontro realizado no Gabinete da política, em Porto Alegre.

De acordo o prefeito torrense, parte do dinheiro (R$ 100 mil) será utilizado na compra de um equipamento de Ecografia. O aparelho vai ser utilizado na Clínica de Especialidades da cidade, espaço voltado à saúde da mulher. Já os R$ 50 mil restantes vão ser entregues ao Instituto Somos Aldeia. A entidade apoia mães atípicas a desenvolverem ações de fortalecimento das famílias e também a geração de oportunidades para pessoas com deficiência e seus cuidadores.